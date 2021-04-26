Ялуторовчанке пообещали компенсацию за покупку лекарств, но сняли с карты 270 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о хищении денег с банковской карты в межмуниципальный отдел полиции Ялуторовска обратилась 53-летняя местная жительница. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 270 тысяч рублей.

Женщина рассказала следователю, что на сотовый телефон ей поступил звонок якобы от сотрудника организации, в которой ранее на сайте она заказывала лекарства. Звонивший сообщил о полагающейся ей выплате денежной компенсации в размере 18 тысяч рублей. Для того чтобы перевести деньги, ему необходим номер ее карты.

– Ялуторовчанка назвала необходимые цифры, а также идентификационный номер, который поступил ей на телефон. Данный номер якобы ей отправил ее собеседник. В итоге женщине перестали приходить СМС-оповещения по ее счету. Она обратилась в банк, где ей сообщили, что произведены 24 операции по списанию денег, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.