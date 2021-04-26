Тюменские супруги в общем получили 24 года тюрьмы за наркоторговлю. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего мигранта без регистрации в России и его 22-летней супруги – тюменки. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.

Пара снимала жилье в областной столице. В январе 2020 года иностранец предложил жене распространять наркотики, на что та согласилась. Наркодельцы забирали их из тайников в Тюмени и делали закладки в Ишиме и Ялуторовске.

– В феврале на своем Mercedes Benz супруги поехали в Тобольск, однако по дороге их задержали сотрудники полиции. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Всего было изъято более 147 граммов запрещенных веществ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил мигранту с учетом судимости 13 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его любимой – 11 лет.