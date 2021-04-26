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Общество26 апреля 2021 13:18

Жителям Тюмени запретят распивать алкоголь на верандах кафе

Однако можно просто насладиться свежим воздухом
Сергей Швецов
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Жителям Тюмени запретят распивать алкоголь на верандах кафе. Скриншот из видео.

Жителям Тюмени запретят распивать алкоголь на верандах кафе. Скриншот из видео.

Жителям Тюмени запретят распивать алкоголь на верандах кафе. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина в интервью местному телеканалу.

– Клиент имеет возможность посидеть на летней веранде или террасе, не распивая алкогольных напитков. Это принципиальный момент, потому что летнее кафе – публичная территория. Это ограничение касается даже кафе, расположенных на крышах, – заявила Еремина.

По ее словам, в апреле специалисты ведомства приняли от предпринимателей 35 уведомлений об открытии летних кафе. Для этого им предстоит пройти упрощенную процедуру: всего лишь предоставить схему зала, указав количество посадочных мест. По расчетам, таких предприятий в этом году откроется около 70.

– Предприниматели должны помнить лишь про важное ограничение: площадь летней веранды или террасы не должна превышать площади основного зала. Многие спрашивают: а почему? Потому что кухня остается прежнего размера! Если она сохраняет те же самые мощности, то физически не сможет обслужить большее количество людей. А если поток увеличится, то снизится качество, чего допустить нельзя, – резюмировала глава департамента.