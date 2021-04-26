Жителям Тюмени запретят распивать алкоголь на верандах кафе. Скриншот из видео.

Жителям Тюмени запретят распивать алкоголь на верандах кафе. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина в интервью местному телеканалу.

– Клиент имеет возможность посидеть на летней веранде или террасе, не распивая алкогольных напитков. Это принципиальный момент, потому что летнее кафе – публичная территория. Это ограничение касается даже кафе, расположенных на крышах, – заявила Еремина.

По ее словам, в апреле специалисты ведомства приняли от предпринимателей 35 уведомлений об открытии летних кафе. Для этого им предстоит пройти упрощенную процедуру: всего лишь предоставить схему зала, указав количество посадочных мест. По расчетам, таких предприятий в этом году откроется около 70.

– Предприниматели должны помнить лишь про важное ограничение: площадь летней веранды или террасы не должна превышать площади основного зала. Многие спрашивают: а почему? Потому что кухня остается прежнего размера! Если она сохраняет те же самые мощности, то физически не сможет обслужить большее количество людей. А если поток увеличится, то снизится качество, чего допустить нельзя, – резюмировала глава департамента.