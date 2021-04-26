Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 апреля 2021 года увеличилось на 51 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 34 948 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 803 новых случая коронавируса в 82 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 356 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 631 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 771 372 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 588 летальных исходов, выздоровели 4 394 639 человек.