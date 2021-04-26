В Тюмени пройдет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Фото предоставлено "КП".

В Тюмени 29 апреля стартует полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», куда приедут более 150 конкурсантов из разных регионов страны. В течение двух дней они будут представлять свои проекты в сфере туризма.

– Тюмень вошла в число городов, получивших право принять в этом году очные полуфиналы конкурса наряду с Петропавловском-Камчатским, Пермью, Краснодаром, Калугой и Мурманском. Нам очень приятно, что Тюмень всё чаще становится центром проведения масштабных событий для сферы туризма. Возможно, в ходе мероприятия при решении региональных кейсов у участников возникнут идеи новых проектов, которые мы сможем реализовать, – рассказала директор регионального Агентства по туризму и продвижению Мария Трофимова.

Стоит отметить, что в областной столице участников ждут обзорные экскурсии с элементами театрализации, они посетят термальные источники и продегустируют сибирские угощения.