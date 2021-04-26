В Тюмени воздух проверили на содержание вредных веществ. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени специалисты местного управления Роспотребнадзора каждый день продолжают лабораторно контролировать содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. Это связано с пожароопасной обстановкой в регионе.

Сотрудники ведомства отобрали пробы на содержание диоксида серы и азота, окиси углерода, формальдегида, углерода (сажи), взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц.

– В Центре гигиены и эпидемиологии исследовано 138 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, в том числе в областном центре. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышение содержания вредных веществ не выявлено, – прокомментировали в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.

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