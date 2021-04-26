В квартире на Избышева в Тюмени обнаружено тело мужчины. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В одной из квартир дома на улице Избышева в Тюмени накануне, 25 апреля, вечером было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Следователи проводят доследственную проверку.

– Специалист осмотрел место происшествия, никаких внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружил. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице накануне, 25 апреля, скончался политолог Андрей Шуклин, являющий членом Общественной палаты Тюменской области. Тело мужчины обнаружил участковый.