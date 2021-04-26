В Тюмени мужчина душил девушку с сайта знакомств

В Тюмени мужчина душил девушку из сайта знакомств. Фото: Ольга Крыльцова

На днях на пульт дежурного службы 02 поступило сообщение от тюменки, что ее подруге угрожал убийством сожитель. В ходе работы полицейские задержали подозреваемого, которым оказался неработающий 36-летний ранее судимый житель города.

Потерпевшая познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Между ними завязались отношения, он часто оставался в доме своей возлюбленной. В один из дней у них произошла ссора на почве бытовых отношений.

– Подозреваемый начал душить женщину руками за горло и угрожать ей убийством. О произошедшем потерпевшая позже сообщила подруге, которая и обратилась в полицию, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.