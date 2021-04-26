В Тюменской области за минувшую неделю произошло 362 пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 362 пожара. Эвакуировано 10 человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 37 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 40 раз сотрудники пожарно-спасательных подразделений оказывали помощь населению.

– Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. Любая неосторожность с огнем, тем более пал травы, может привести к пожару.

– Мусор на дачных и приусадебных участках следует своевременно убирать и утилизировать, а не сжигать, особенно в теплую ветреную погоду. На участках также должны быть установлены ёмкости для воды, подъезды пожарной техники к водоисточникам должны быть расчищены и свободны, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что установлен запрет на использование пиротехнических изделий независимо от класса по степени потенциальной опасности. Организациям, независимо от организационно-правовой формы, запрещено проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.