Тюменцы получат выплаты ко Дню Победы. Фото: Ольга Крыльцова

Почти 60 тысяч тюменцев получат выплаты ко Дню Победы. Кстати, большая часть ветеранов ее уже получила. На эти цели областной бюджет выделил более 170 млн рублей.

По информации оперативного штаба региона, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется проживающим в Тюменской области участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

По пять тысяч рублей получат труженики тыла, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, а также дети погибших участников Великой Отечественной войны.

Что касается тюменцев, родившихся до 9 мая 1945 года включительно, то они получат по две тысячи рублей – их более 40 тысяч человек.

За получением выплат никуда обращаться не надо, так как начисление осуществляется автоматически. Выплата поступит на счет в течение апреля или в начале мая.