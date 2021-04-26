В Тюмени снова эвакуировали психдиспансер. Фото: Megatyumen.ru.

В Тюмени эвакуировали сотрудников психиатрической больницы, которая располагается на Червишевском тракте. Это произошло сегодня, 26 апреля, около девяти часов утра.

По словам очевидцев происшествия, здание оцепили полицейские, якобы кто-то позвонил и сообщил о минировании учреждения. На месте работали медики, которые прибыли на место в 9.23, пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

– Сотрудники вневедомственной охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка. Они оказали содействие в эвакуации граждан, – прокомментировали инцидент в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Напомним, что это уже второй случай минирования психиатрического диспансера за непродолжительный период. В первый раз это произошло 2 апреля. Тогда никаких опасных для жизни предметов найдено не было.