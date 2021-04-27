Погода на 27 апреля в Тюмени: облачно, плюс 14

В Тюмени облачно, плюс 14. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 апреля, день будет облачным – с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 3 – 4 градуса, днем – плюс 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 10 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. В народе святого Мартына называли Лисогоном, также этот день имел название «Вороний праздник». В это время лисицы переселяются из старых нор в новые: «На Мартына на лисиц нападает курячья слепота». Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля – в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы. Прилетают стрижи и касатки.