В Тюменской области установлен третий класс пожарной опасности. Фото: Ольга Крыльцова

На территории Тюменской области установлен третий класс пожарной опасности – это средняя степень. Речь идет об Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах.

– За сутки в регионе зафиксировано девять лесных пожаров. По два пожара в Аромашевском, Бердюжском, Упоровском районах, по одному – в Армизонском, Абатском, Тобольском, – рассказали в департаменте лесного комплекса региона.

В ведомстве сообщили, что с начала 2021 года на территории области произошло 63 лесных пожара, огонь повредил почти 71 тысячу гектаров.

Напомним, в регионе введен особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая тюменцам запрещено посещать леса. Если вы стали очевидцем природного пожара, немедленно сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.