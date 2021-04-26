Тюменцам рассказали, как отдохнуть на майские праздники без вреда для здоровья. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам рассказали, как отдохнуть в майские праздники без вреда для здоровья. Для этого нужно придерживаться простых правил.

По словам специалистов местного управления Роспотребнадзора, отдых на даче будет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Однако, если вы приглашаете гостей, не забудьте надеть маску. Кстати, в жаркую погоду их нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными.

– Мясо покупайте лишь в стационарных магазинах. При приготовлении блюд важно использовать разные кухонные ножи и разделочные доски, отдельные для мяса, курицы, рыбы, других сырых продуктов и готовой пищи. Собираясь на пикник, откажитесь от молочных продуктов, копченостей, сырых маринованных продуктов, яиц и кондитерских изделий с кремом. Все скоропортящиеся продукты следует перевозить и хранить в специальной сумке-холодильнике, – советуют в пресс-службе ведомства.

Пару слов о клещах. Чтобы обезопасить себя от этих насекомых, надо надевать одежду, максимально закрывающую тело, и головной убор, использовать специальные репелленты.

Если же вы решили полноценно отдохнуть на пляже, обратите внимание, насколько он оборудован всем необходимым и благоустроен. Важно, чтобы были и кабинки для переодевания, и мусоросборники, и общественные туалеты, а также организованы спасательные и медицинские пункты.