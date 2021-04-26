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Происшествия26 апреля 2021 8:08

Скончался известный политолог из Тюмени Андрей Шуклин

Ему было всего 36 лет
Сергей Швецов
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Скончался известный политолог из Тюмени Андрей Шуклин. Фото из ВК героя публикации.

Скончался известный политолог из Тюмени Андрей Шуклин. Фото из ВК героя публикации.

В Тюмени накануне, 25 апреля, скончался политолог Андрей Шуклин, являющий членом Общественной палаты Тюменской области. Тело мужчины обнаружил участковый.

Причины и обстоятельства смерти пока не известны. Отметим, что в 2021 году Шуклину исполнилось бы 37 лет. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «политология», кандидат философских наук.

В свое время работал в администрации Тюменского района, а в Общественной палате курировал вопросы общественно-политических отношений, передает «МегаТюмень».

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