Скончался известный политолог из Тюмени Андрей Шуклин. Фото из ВК героя публикации.

В Тюмени накануне, 25 апреля, скончался политолог Андрей Шуклин, являющий членом Общественной палаты Тюменской области. Тело мужчины обнаружил участковый.

Причины и обстоятельства смерти пока не известны. Отметим, что в 2021 году Шуклину исполнилось бы 37 лет. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «политология», кандидат философских наук.

В свое время работал в администрации Тюменского района, а в Общественной палате курировал вопросы общественно-политических отношений, передает «МегаТюмень».