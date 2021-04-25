«Хотел поесть и не успел». В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Кристалл». Фото - "ТРЦ "Кристалл" Тюмень" в ВК.

В Тюмени сегодня, 25 апреля, эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Кристалл». Сотни людей вышли на улицу.

«На данный момент эвакуировали ТРЦ «Кристалл», «Ашан» и «Леруа». Работают спецслужбы. О дальнейшей работе сообщим» – такое сообщение появилось на официальной страничке ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Я поесть хотел, только положили еду и эвакуация», – печалится под постом местный житель.

Ожидаются комментарии от силовых ведомств.