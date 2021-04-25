Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 апреля 2021 11:49

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 апреля 2021 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 34 897 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 540 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире