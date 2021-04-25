Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 34 897 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 540 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.