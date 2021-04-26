У 61-летнего тоболяка похитили деньги под предлогом начисления бонусов. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от 61-летнего пенсионера поступило сообщение о том, что неизвестный похитил у него с банковской карты более восьми тысяч рублей. Выяснилось, что потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником банка.

Звонивший пояснил, что клиенту полагается начисление более четырех тысяч бонусов, и, чтобы их активировать, злоумышленник попросил тоболяка сообщить ему конфиденциальные банковские данные: номер карты, срок её действия и трехзначный код с оборотной стороны.

– После того как пенсионер сообщил информацию, ему пришло уведомление о списании с его счёта всех денег, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Полицейские устанавливают личность злоумышленника.