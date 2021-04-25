Тюменские автоинспекторы проследят за безопасностью детей. Фото: Ольга Крыльцова

Профилактическое мероприятие по обеспечению детской дорожной безопасности #ДетиНаДороге пройдет в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения.

Для детей будут организованы тематические викторины по правилам дорожного движения, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам, конкурсы и флешмобы.

– Автоинспекторы проверят автобусы, осуществляющие школьные перевозки. В муниципалитетах региона пройдут целевые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны юных участников дорожного движения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в этом году в регионе произошло 79 ДТП с участием детей, 1 ребенок погиб, 90 получили травмы. Рост количества подобных происшествий наблюдается с начала апреля.