Голышмановские студенты осваивают основы социального проектирования. Фото - agropedcollege.ru.

16 студентов прошли курс обучения основам социального проектирования в «Проектной мастерской» при Голышмановском агропедколледже. Его организовал благотворительный фонд поддержки местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ».

За пять занятий ребята разработали и собираются реализовать три проекта. Одна из выпускных работ «Проектной мастерской» – социальный спектакль «Вне Сети». Его сценарий практически завершён. Вскоре начнутся репетиции, а летом студенты колледжа отправятся на гастроли по пришкольным лагерям городского округа.

Представители студенческого совета решили взяться за порядок в комнатах общежитий колледжа. Теперь за образцовое содержание комнаты можно будет получить приз. Разработчики проекта «Экосити» личным примером хотят призвать население поддерживать чистоту на улицах округа.

На воплощение студенческих идей из муниципальной казны выделено более двадцати тысяч рублей. Выпускники «Проектной мастерской» реализуют свои проекты с апреля по август, передает «Мегатюмень».