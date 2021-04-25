Кому в Тюмени предлагают самые высокие зарплаты. Фото: Вадим Бегун

В службу занятости Тюменской области обратились 15 259 человек. На сегодняшний день трудоустроено 5 941.

Стало известно, что 5 815 специалистов нужны строительной сфере, 4 269 – в «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», 2 427 – «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», еще 2 202 – «Обрабатывающие производства».

По информации «Вслух.ру», мастер погрузочно-разгрузочных работ в Тюмени максимально получает 144 тысячи рублей, начальник строительства – 105 тыс., машинист копра – 104 тыс., инженер-строитель – 101 тыс. Также можно хорошо зарабатывать на должности генерального директора предприятия (91 750 рублей) и начальника отдела на коммерческих предприятиях (90 тыс.).