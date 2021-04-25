Тюменцам рассказали, как защититься от дыма. Фото: Ольга Крыльцова

Летом и весной в Тюменской области, как и по всей России, обостряется ситуацию с лесными пожарами. Что делать, если дым и гарь поблизости – об этом рассказали в местном Центре гигиены и эпидемиологии.

По словам специалистов, длительное пребывание на задымленной территории ведет к существенному вреду здоровью, что особо опасно для детей, беременных и пожилых. Относятся к группе риска также: граждане, страдающие сердечными и легочными болезнями, аллергики и курильщики.

– Главным средством защиты дыхательных путей при смоге является увлажненная марлевая повязка в три слоя или смоченный в воде носовой платок. Увлажненная ткань значительно облегчает дыхание, не дает попасть дыму и гари в носовую и ротовую полость, – рассказали эпидемиологи.

Нужно пить больше прохладной жидкости – например, воды или компот, можно и морс. Также следует избегать повышенных физических нагрузок, в наиболее «задымленные» дни, сообщает «Тюменская область сегодня».