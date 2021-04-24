Тюменские дети-инвалиды проходят реабилитацию в проекте «Дойти до каждого» Фото: pixabay.com

Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района предоставляет комплексные реабилитационные услуги детям-инвалидам. Участниками социального проекта «Дойти до каждого» являются 52 ребенка с тяжёлыми множественными нарушениями развития, которые сейчас живут на территории района.

В 2019 году специалисты центра участвовали в конкурсе социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Их проект «Дойти до каждого» получил финансовую поддержку фонда.

Реабилитацию детей проводят специалист по реабилитации, логопед, психолог, специалист по физической культуре (адаптивной физической культуре) и массажист.

Благодаря средствам фонда стало возможным внедрение новых технологий помощи детям. Например, эрготерапии – особой междисциплинарной специальности, помогающей людям с различными физическими или психическими нарушениями в достижении и максимальной независимости от окружающих в своей повседневной жизни. Когда центр получил грант, появилось новое реабилитационное оборудование – комплекс Амалтея, слухоречевой тренажёр ИНОН-М, система «РуЛисен» (Rulisten).

Стоит отметить, что проект «Дойти до каждого» не только помогает детям, но и учит такой помощи в быту отвечающим за их развитие взрослым, а также включает психологическую поддержку семьям с детьми-инвалидами.

Занятия специалисты продолжат до 30 сентября, и они уже отмечают положительную динамику речевого и психо-эмоционального состояния детей. А родители получили первые навыки работы с ребятами в домашних условиях.