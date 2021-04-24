Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 24 апреля 2021 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 842 случая коронавируса. За сутки число заболевших увеличилось на 49. Из общего числа заболевших заразился COVID-19 один ребёнок. 4 854 человека остаются под медицинским наблюдением. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 13 пациентов.

На перевахтовке находятся 644 человека. Несмотря на усилия врачей скончалась женщина, 91 год, она умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались от коронавируса 452 пациента. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны 50 выздоровевших, за весь период пандемии вылечились 33 217 жителей области.

За последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 254 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.