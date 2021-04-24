Тюменский врач-терапевт рассказала как правильно измерять давление дома Фото: Юлия Кучеренко

Почти у каждого тюменца есть в доме тонометр, и зачастую все действия для измерения давления выполняют автоматически. Врач-терапевт Валида Меджидова рассказала, как измерить давление в домашних условиях.

Перед измерением давления нельзя курить и пить алкоголь – это может повлиять на результат измерений. Также не стоит увлекаться физическими нагрузками. За час до измерения давления нужно поесть. При измерении рука должна лежать, ведь на весу её придется напрягать, а это изменит показатели.

– Желательно, чтобы на руке не было перетягивающих резинок, потому что передавливание в области предплечья приведет к неправильным показателям давления. Лучше освободить руку, снять часы и всё, что мешает, – рассказывает терапевт.

Руку нужно расслабить, ноги не перекрещивать, а в идеале откинуться на спинку. На какой руке измерять давление, разницы нет. Показатели отличаются, только если у человека уже есть стенозы, атеросклерозы или сахарный диабет.

– Надеваем манжету на предплечье, затягиваем не слишком сильно, но чтобы не спадала. Разместить надо на 2-3 см выше локтевого сустава. А в процессе измерения лучше не разговаривать, – говорит Валида Меджидова.

Тюменцам стоит насторожиться, если тонометр покажет давление 140/90 и выше. Обычно врачи, если у пациента такие показатели, но нет слабости и других симптомов, поручают ему вести дневник: в течение двух недель, желательно в одно и то же время, измерять давление и записывать данные.