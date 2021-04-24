«Диалог на равных»: Тобольские студенты пообщаются с судьями Олимпийских игр Фото: Мультицентр «Моя территория»

Тобольские студенты пообщаются с судьями Олимпийских игр по биатлону и расскажут как добиться результатов в спорте. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Диалог на равных» 25 апреля в 18.00 в мультицентре «Моя территория» и проведут его судьи международного класса по биатлону Галина Шестакова и Ирина Ильиных.

Галина Шестакова и Ирина Ильиных расскажут, как оставаться в спортивной форме, а также как мотивировать себя заниматься спортом. Опытные спортсменки поделятся историями успеха, ведь Ирина Ильиных – неоднократная чемпионка России по биатлону, чемпионка Европы и мастер спорта международного класса, а Галина Шестакова – мастер спорта СССР. Они расскажут об опыте судейства Зимних Олимпийских игр 2014 года.

- Студентам и начинающим спортсменам очень важно слышать такие истории успеха, это мотивирует ребят продолжать заниматься не только спортом, но и любым другим видом деятельности. Главное – упорный труд и терпение, – говорит Павел Вялков, член Студенческого совета Тюменской области.

Стоит отметить, что «Диалог на Равных» - федеральный проект Росмолодежи, где студенты общаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.