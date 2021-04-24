Западно-Сибирский НОЦ привлекает инвесторов в Тюменскую область Фото: noc.utmn.ru

Наличие в Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня делает регион более привлекательным для инвесторов. Так считает директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

– В наше время большинство значимых инвестиций включают в себя значительную долю научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В любом большом инвестпроекте, будь то, например, нефтехимия или биотехнологии, мы видим технологические инновации, – говорит Антон Машуков.

Создание научно-образовательного центра в Тюменской области привлекает инвесторов и даёт площадку для технологического развития, формируя вместе с вузами и исследовательскими центрами научную и кадровую базу для современных производств.

– Для инвестора, который серьезно думает о будущем своего бизнеса, это один из важнейших факторов, влияющих на принятие решений, – добавил Антон Машуков.