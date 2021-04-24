Тюменские художники показали «Где прячется креативность»

Тюменские художники «Где прячется креативность» Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские художники проиллюстрировали гайд «Где прячется креативность», созданный федеральными специалистами. А также выпустили открытки с этими изображениями, их можно бесплатно взять на стойке администратора в «Конторе пароходства».

Для иллюстрации творцы использовали фразы из гайда от телеграм-канала «Креативность 101», в нём рассказывается о приёмах, благодаря которым можно придумать новые идеи и выйти из творческого ступора. А именно: «Чем более вы открыты миру, тем более открытыми и свободными становятся ваши привычки», «Попробуйте увидеть новое в небольшом кусочке целого», «Креативность входит в привычку, когда вы возвращаетесь к вопросам, которые задавали себе ранее, и приходите к новым выводам».

Создателями иллюстраций для гайда стали тюменские художники Алена Козиол, Марина Малюгина, Александра Жернова, Артем Долгих, Константин Росляков. Также они создали выставку «Утопия для синтезатора в теплых тонах» о цифровизации и влиянии технологий на человека, которую можно посетить до 15 мая в «Конторе пароходства».

- Совместная работа на федеральном уровне повышает узнаваемость тюменских авторов. Было интересно поразмышлять на тему креативности вместе с ее исследователями. Стили художников по-разному раскрылись в этих открытках, равно как и в работах на выставке, - поделилась куратор выставочного пространства мультицентра «Контора пароходства» Александра Жернова.

Стоит отметить, что над проектом работает команда исследователей креативного мышления из разных городов страны.