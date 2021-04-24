Школьник из Тюмени победил на Всероссийской олимпиаде по китайскому языку Фото: pixabay.com

Тюменский одиннадцатиклассник победил на Всероссийской олимпиаде по китайскому языку

Он стажировался в китайской компании и считает, что знанием этого языка скоро будет никого не удивить. Школьник набрал 96 баллов, Владислав учится в 89-й школе, китайский язык начал учить в 7 классе и занимается с преподавателем до сих пор. Говорит, в совершенстве язык не выучить, но он уже может свободно общаться на нём с носителями.

- Это перспективный язык. У нашей страны развиваются экономические, культурные и прочие отношения с КНР. Со знанием языка я смогу найти хорошую работу и принести пользу не только себе, но и своей стране. Есть фраза: французский - это язык 19 века, английский - язык 20 века, а китайский - язык 21. Скоро его знанием никого не удивить будет, - рассказал победитель.

Старшеклассник также отметит, что по мере изучения китайского его музыкальный слух улучшился. Это музыкальный язык - людям, у которых слух развит, он даётся легче. Китайский - это интонационный язык. Одно и то же слово, произнесенное по-разному, может значить чуть ли не противоположные вещи. Это стало одной из трудностей для Владислава.

Мальчик уже посещал Китай, после 9 класса он даже проходил стажировку в научно-техническом университете. В Тюмени он общается с носителями языка.

Победа на олимпиаде позволит Владиславу выбрать любой вуз, который он захочет - ЕГЭ ему сдавать не придется.