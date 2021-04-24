Тюменцы хотят воссоздать историю Текутьевского кладбища Фото: google.ru/maps

Неравнодушные тюменцы призвали жителей города заняться поиском сохранившихся старых фотографий с видами Текутьевского кладбища.

- Поделитесь с нами снимками похоронных процессий, будем рады и общим планам. Поищите в сундучках с семейными архивами, там и не такое найдется, - обратились к тюменцам волонтеры музея воспоминаний «Мы жили».

Главной целью волонтеров является сбор данных о захороненных на кладбище людях и создании на её основе мобильного приложения в виде путеводителя по кладбищу. Для них важны истории о кладбище, которые кому-то из тюменцев могли рассказывать старожилы, бабушки, дедушки, а также более старшие родственники. Инициаторы хотят разузнать о судьбах людей, похороненных там, выяснить прошлое некрополя, которому в июле этого года исполнится целых 136 лет со дня открытия. Все истории и фотографии просят присылать на электронную почту tekutevskoe@gmail.com.

Стоит отметить, что Текутьевское кладбище является признанным памятником истории и в будущем будет музеем истории Тюмени под открытым небом.

- От частных историй — к истории города, - таков девиз добровольцев, собирающих истории о некрополе.