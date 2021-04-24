Погода на 24 апреля в Тюмени: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 25 апреля в Тюмени переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха днём +12, +17 °С. Ночью +0, +5 °С. Неблагоприятные погодные явления не прогнозируются.

На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы - семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок. Кроме всего прочего, считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги. Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.