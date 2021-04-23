Лариса Шилова: «В регионе сохранены все программы для детского отдыха»

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Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова отметила, что в послании Владимира Путина Федеральному собранию говорилось об отдыхе и оздоровлении детей, а также его доступности.

- В настоящее время в регионе сохранены все программы - для семей с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот - все они поедут отдыхать на бесплатной основе, - напомнила эксперт.

Отметим, что также продолжает свою работу программа софинансирования: в конце апреля - начале мая открывается электронная очередь на путевки в Крым для семей, в которых есть часто болеющие дети.

- Вся нормативная база на сегодня разработана в Тюменской области, мы продолжаем трудиться по ней и как только по детскому 50%-ому кэшбэку, о котором говорил в Послании президент, будут приняты механизмы компенсации, получены соответствующие документы, нормативные акты, сразу же будем информировать об этом жителей региона, - сообщила Лариса Шилова.

Также она отметила, что эта мера поддержки своевременна и бесспорно поможет каждой российской семье с детьми.