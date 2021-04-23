Сбер занял первое место по объему прибыли среди банков Европы

Фото: ПАО Сбербанк

За прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли и занял по этому показателю первое место среди банков Европы и десятое – в мире. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

В своем видеообращении к акционерам Греф рассказал о ключевых результатах работы банка в 2020 году, напомнил о принятой новой Стратегии-2023 и обозначил основные направления ESG-трансформации Сбера.

Так, в этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года. Акционеры получат 422,4 млрд рублей (56% чистой прибыли от МСФО), или 18,7 рубля на одну акцию. В дальнейшем, согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. В 2019 году Сбер тоже заплатил рекордные для России 422,4 млрд рублей дивидендов. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии-2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов.

По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда – Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей. Президент Сбербанка подчеркнул, что построение интегрированной экосистемы – одна из ключевых задач стратегии развития до 2023 года.

– Для чего была создана экосистема? Чтобы дать новые сервисы, новые возможности для клиентов Сбербанка, создать новые условия работы, повысить качество услуг, которые предоставляет как Сбербанк, так и те сервисы, которые входят в экосистему. Это делается в первую очередь для клиентов, для людей, которые работают с Группой Сбер. Мы в правительстве считаем, что развитие сервисов, которые идут на пользу людям, – абсолютно правильное направление, – прокомментировал результаты работы банка Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Сбербанка.