В развитие электроснабжения Ямала вложат порядка 800 миллионов рублей

Фото: Россети Тюмень

В развитие электроснабжения ЯНАО вложат порядка 800 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на возведение сетевой инфраструктуры для питания газодобывающих объектов, разрабатывающих Новоуренгойское месторождение Пуровского района. Кроме того, планируется уже до конца года завершить основной объем строительства подстанции 110 кВ «Роспан» и двух питающих линий электропередачи суммарной протяженностью 17,6 километра.

Стоит отметить, что строительная площадка располагается в тридцати километрах от Нового Уренгоя, тут очень заболоченная местность и большое количество природных озер. Именно поэтому подготовительные работы пришлось проводить зимой, когда была возможность для перевозки оборудования и материалов.

– Подстанцию «Роспан» оснастят двумя силовыми трансформаторами по 10 МВА каждый. Энергетики установят на объекте современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, что позволит поддерживать высокий уровень безопасности передачи электроэнергии. За счет использования новейших технологий информационный обмен с верхним уровнем будет организован по цифровому протоколу MMS, – отметили в пресс-службе компании «Россети Тюмень».

Также стало известно, что автоматизация процессов и организация стопроцентно удаленной наблюдаемости повысят надежность энергоснабжения потребителей. Всё электротехническое оборудование, устанавливаемое на питающем центре, отечественного производства.