У тюменских разработчиков будет еще больше хакатонов

Фото: dito.admtyumen.ru

Более 100 хакатонов по искусственному интеллекту (ИИ) среди разработчиков проведут в России до 2024 года. Планируется, что IT-состязания соберут более 20 тысяч человек, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники», – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По замыслу организаторов, цикл мероприятий способствует продвижению искусственного интеллекта и вовлечению IT -разработчиков в развитие этой технологии в России.

Тюменские разработчики неоднократно участвовали в хакатонах на уровне Уральского федерального округа, а также всей России. Отметим, что в Тюмени проводится форум «Инфотех», в рамках которого проводится областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. К примеру, в 2020 году интересной разработкой порадовал учащийся Голышмановской школы N 4 Никита Абакумов, который выступил с проектом обустройства системы безопасности в помещении. А еще в числе победителей была Александра Руснак из Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. Ее проект – умная система пожаротушения лесного массива.

Отметим, в Тюменской области успешно работает школа программирования, в которой ведется подготовка по десяти направлениями. С 2017 года школа выпустила более 700 квалифицированных IT-специалистов. В марте Школа программирования провела собственный хакатон в «Точке кипения – Тюмень». Теперь у тюменских программистов будет еще больше возможностей проявить себя.

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных.