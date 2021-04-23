В Тюмени возведут первый арендный дом. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени появится первый арендный дом. Амбициозный проект планируют реализовать «ДОМ.РФ» и девелоперская компания «Брусника». В подписании соглашения о намерениях приняли участие полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Уже известно, что дом на 184 квартиры расположится в Европейском квартале. Строительство стартует уже этой осенью, а завершится в конце 2023 года. К разработке архитектуры нового здания были привлечены специалисты голландского бюро. Все жилые и коммерческие помещения дома будут принадлежать государственному институту.

Денис Филиппов назвал улучшение жилищных условий граждан ключевым приоритетом государства. По его словам, эта задача должна решаться комплексно.

– Вариант прямой покупки жилья или ипотека подходит не всем. Но жить в комфорте и безопасности должны все. Именно поэтому мы создаем цивилизованный рынок аренды. Современный человек часто настолько загружен работой, что сервисы, реализованные в подобных проектах, оказываются крайне востребованными.

Руководитель компании-застройщика Алексей Круковский подчеркнул, что первый подобный проект уже был запущен в Екатеринбурге в прошлом году. В компании пока не до конца разобрались, как сбалансировать интересы всех сторон и какой будет реакция потребителя, но есть уверенность, что города их присутствия обладают высоким потенциалом с точки зрения развития цивилизованного арендного сектора.

– Застройщикам сложно найти мотивацию участвовать в системном формировании рынка арендного жилья. Главный вызов – принципиально иная финмодель. Реализация арендного проекта не вписывается в привычный девелоперский цикл и предполагает более длинный горизонт инвестирования и срок окупаемости. Такие эксперименты могут себе позволить далеко не все компании, – подытожил полпред президента в УФО Владимир Якушев.

В «ДОМ.РФ» заявили, что Тюмень была выбрана в качестве площадки для реализации пилотного проекта из-за высоких показателей социально-экономического развития. Уже более десяти лет областная столица занимает лидирующие позиции в сфере привлечения инвестиционного и человеческого капитала. К тому же Тюмень в следующие десять лет войдет в число городов-миллионников.