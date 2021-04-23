Тюменскому региону помогут снизить долговое бремя

"Президент предложил, на наш взгляд, оптимальные решения наболевшей долговой проблемы" Фото: Мария Толстихина

Президент России Владимир Путин на церемонии оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил до 1 июля текущего года подготовить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности субъектов Российской Федерации.

– Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, – сказал глава государства.

Регионы России, в том числе и тюменский, смогут до 2029 года реструктуризировать бюджетные кредиты, которые были получены в прошлом году для мер противодействия пандемии коронавируса.

– Реструктуризацию нужно использовать как механизм повышения самодостаточности региональных экономик, – добавил президент.

– Мы неоднократно говорили о необходимости снизить долговое бремя регионов, чтобы «дать им кислород» для развития своего экономического потенциала. Президент предложил, на наш взгляд, оптимальные решения наболевшей долговой проблемы, – поддержал инициативу президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, избранный от Тюменской области, Александр Ремезков.