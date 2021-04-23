Тюменцам на заметку: что делать после прибытия из-за границы. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцам рассказали, что делать после прибытия из-за границы. Теперь нужно будет сдавать два теста на коронавирус.

Россияне, прибывающие в Россию из зарубежных стран, должны заполнить анкеты еще до прибытия в страну. В течение трех дней со дня прибытия надо сдать тест на коронавирус и разместить информацию о его результате в ЕПГУ, а до получения результатов самоизолироваться дома.

По информации оперативного штаба Тюменской области, те, кто прибыл из Турции и Танзании до 1 мая включительно, а также прибывающие после 1 мая из зарубежных стран на территорию России, ко всему прочему, должны пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19. Сделать это надо в течение пяти дней со дня въезда. Отметим, что интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток.