Наталия Ситова: «Послание президента ориентировано на семью». Фото - Департамент социального развития Тюменской области.

Член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Наталия Ситова отметила, что послание Владимира Путина Федеральному собранию ориентировано на сохранение семьи.

– Основная часть социальной поддержки семье оказывается уже после рождения ребенка. Это и пособие по беременности и родам, и федеральный и региональный материнские капиталы, и другое. Не нужно забывать, что и во время беременности, особенно на ранних ее сроках, женщине необходимо правильно питаться, принимать дополнительные витамины. Все это важно, чтобы ребенок правильно развивался и родился здоровым, – отмечает учредитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты».

Член совета при департаменте соцразвития региона назвала данную поддержку со стороны государства очень нужной.