Водители на объездной в Тюмени встали в пробку из-за жесткого ДТП. Фото - "Авто Тюмень. ДТП" в ВК.

Водители на объездной дороге в сторону Московского тракта в Тюмени сегодня, 23 апреля, встали в пробку из-за жесткого дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии в социальных сетях.

– По предварительным данным, на улице Авторемонтной столкнулись автомобили Volkswagen Tiguan и BMW. Пострадали оба водителя машин, – сообщили подробности дорожного инцидента в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. По словам очевидцев, сейчас на этом участке дороги образовалась пробка.