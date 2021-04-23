В Тюмени поднимут вопросы адаптации ребенка с особенностями в развитии

В Тюмени поднимут вопросы адаптация ребенка с особенностями в развитии. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 29 апреля состоится онлайн-конференция «Социальная реабилитация и адаптация ребенка с особенностями в развитии». На ваши вопросы ответит Горбачев Евгений Валерьевич, начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области.

– В вопросах реабилитации детей очень важно не упустить момент, и на ранней стадии заболевания подключить специалистов. Они помогут составить индивидуальный план, учитывая индивидуальные особенности ребенка, его самочувствие и пожелания родителей. Поэтому родители должны обладать полной информацией, какие виды помощи есть в регионе и куда необходимо обращаться для получения такой поддержки, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».

В ходе конференции можно будет получить ответы на вопросы, касающиеся:

– оказания услуг ранней помощи;

– реабилитации и адаптации в реабилитационных учреждениях и стационарных учреждениях региона;

– психологической поддержки семей, воспитывающих ребенка с особенностями в развитии;

– возникающих трудностей в получение реабилитационных услуг для различных категорий детей с особенностями в развитии (РАС, синдром Дауна, ДЦП, ментальные нарушения, тяжелые и множественные нарушения в развитии);

– достаточности информирования о возможности получения услуг реабилитации в регионе;

– получения услуг на базе общественных организаций.

Задать свои вопросы можно уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 29 апреля 2021 года.