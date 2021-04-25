Тюменцы увидят спектакль о блокадном Ленинграде. Фото - "Космос | Молодежный театральный центр" в ВК.

Тюменцы увидят спектакль о блокадном Ленинграде. Мероприятие состоится 9 мая в Молодежном театральном центре «Космос».

Отмечается, что постановка пройдет в необычном для зрителей формате – спектакль-инсталляция. Он создан по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой «Сурвило». В его основе – история о мрачных годах войны и предшествующей эре репрессий.

– В Тюмени очень мало театральных проектов, рассчитанных на подростковую аудиторию. Тем более таких, которые бы говорили с детьми на важные темы актуальным языком. «Сурвило» – это современный комикс, который впервые будет представлен в сценическом варианте. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше детей смогли посетить наш спектакль, именно поэтому мы делаем его бесплатным и интегрируем внутрь школ, – приводит слова руководителя Молодежного театрального центра «Космос» Александрины Шаклеевой Moi-portal.ru.