Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2021 года увеличилось на 52 человека, двое скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2021 года увеличилось на 52 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 52 и составило 34 793 человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 78 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 83 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 451 пациент с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 61 человек выздоровел (за весь период – 33 167), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 862 человека остается под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 407 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.