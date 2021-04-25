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Общество25 апреля 2021 10:28

Социальные выплаты получили уже более полутора тысячи тюменцев

Деньги требовались на первоочередные нужды
Сергей Швецов
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Социальные выплаты получили уже более полутора тысячи тюменцев.

Социальные выплаты получили уже более полутора тысячи тюменцев.

Фото: Вадим Бегун

Социальные выплаты получил уже 1531 тюменец. На эти цели в бюджете было заложено более 17 млн рублей.

Деньги требовались на первоочередные нужды: одежду, обувь и продукты питания – с этим вопросом обратились 1 040 человек. На втором месте – приобретение бытовой техники и мебели (383 обратившихся).

Отметим, что размер выплаты на первоочередные нужды зависит от количества членов семьи. Супруги, несовершеннолетние дети учитываются независимо от места жительства, иные родственники – при условии постоянного проживания.

В помощь нуждающимся создан сайт Центра обеспечения мер социальной поддержки (https://centrmsp72.ru/). Через него можно направить заявление. Также это можно сделать через сайт госуслуг, сообщает «Вслух.ру».