Устроивший смертельное ДТП тюменец снова попался за пьяной ездой. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 55-летнего жителя Аромашевского района. Мужчина не раз садился за руль пьяным, однажды это закончилось трагедией.

Вечером 23 февраля 2021 года гаишники заметили на дороге ВАЗ-21074, который вилял из стороны в сторону. Водитель находился в состоянии опьянения. Нетрезвым он ехал из магазина, где покупал спиртное.

– В ноябре 2014 года его уже судили за незаконную рубку и пьяное ДТП, в котором погибли два человека. Тогда ему было назначено 5 лет лишения свободы, но он отсидел три и условно-досрочно освободился. Однако на путь исправления так и не встал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

Суд назначил подсудимому 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на 2 года 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.