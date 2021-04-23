Работа школ и поликлиник в Тюменской области будет выстроена в интересах населения

" Важно заботиться о том, чтобы посещение учреждений здравоохранения было максимально комфортным и приятным" Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Фото: Из материалов пресс-службы
Во время послания Федеральному собранию, состоявшегося 21 апреля, президент Владимир Путин обратился к губернаторам со следующими словами:
– Ваша прямая обязанность – выстроить работу поликлиник, детских садов и школ исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека.
В тюменском департаменте здравоохранения рассказали, что уже наметили вектор работы по направлениям, на которых акцентировал внимание глава государства. Работа по ним уже велась, однако сейчас концентрация сил увеличится.
– Важно заботиться о том, чтобы посещение учреждений здравоохранения было максимально комфортным и приятным, – прокомментировала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Сегодня новые отделения поликлиник открываются по всей Тюменской области. Например, кабинеты хронической сердечной недостаточности. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний стало еще одним пунктом, на который обратил внимание президент.
– Мы в регионе в настоящее время в рамках федерального проекта формируем трехуровневую систему оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Ее суть – обеспечить преемственность лечебного процесса на амбулаторном и стационарном этапах, – рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.