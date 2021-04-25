Тюменцам рассказали о плюсах и минусах березового сока. Фото - wikipedia.org.

Тюменцам рассказали о плюсах и минусах березового сока. Выяснилось, что значительной пользы для здоровья напиток не несет.

– Содержания витаминов, минеральных веществ и органических кислот не достаточно для восполнения суточной нормы. Пить сок литрами сразу не надо – это может негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.

По информации «Тюменская область сегодня», здоровому человеку допустимо выпивать не боле 1-2 стаканов березового сока за день. Сок должен быть свежим, капризный напиток долго не хранится, даже в холодильнике он начинает бродить в первые сутки после момента добычи.