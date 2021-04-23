В Тюменской области значительно снизился уровень преступности за три месяца. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области значительно снизился уровень преступности за три месяца. Так, на территории области зарегистрировано 5 707 преступлений, что на 9,7% меньше, чем за три месяца прошлого года.

– Снижение преступности отмечено в 19 территориях области: в Тюмени – на 6 процентов, в Тюменском районе – на 3 процента, в Тобольске и Тобольском районе – на 22,4 процента, в Ишиме и Ишимском районе – на 20,8 процента, в Ялуторовске и Ялуторовском районе – на 18,3 процента, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Стало известно, что на 3,6% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 41,7% – убийств, на 14,2% – краж чужого имущества, на 35,2% – грабежей.

Также стоит отметить, что возросло количество хищений в интернете – сразу на 21,7%. Самым распространенным в Тюменской области видом преступлений является кража чужого имущества – 1 648 деяний. На втором месте – мошенничество (941), на третьем – наркопреступления (545).