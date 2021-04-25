Жители Тюмени узнали, как легко вернуть по почте товар. Фото - "Почта России" в ВК.

Жители Тюмени узнали, как вернуть по почте товар. Кстати, перед оформлением заказа в интернет-магазине лучше уточнить у сотрудников, подключена ли у них услуга «Легкий возврат».

– Для возврата заказа необходим только трек-номер от магазина. Ни чек, ни документы, удостоверяющие личность, не требуются. Время оформления возврата занимает менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки, – рассказали в пресс-службе УФПС по Тюменской области

Стоит отметить, что предельная масса возвращаемых товаров – 20 кг; минимальный размер – 240*160*10 мм; максимальный размер – сумма длины, ширины и высоты - не более 120 см; любая из сторон - не более 60 см, передает «Мегатюмень».