Новые книги Центральной библиотечной системе города Губкинского подарили нефтяники. Фото - «РН-Пурнефтегаз».

В рамках просветительской акции, организованной «РН-Пурнефтегазом» в преддверии Всемирного дня книг, был пополнен библиотечный фонд Губкинского, а также обновлён книжный фонд художественной литературы в вахтовых поселках предприятия.

Нефтяники сделали подарок Центральной библиотечной системе города Губкинского. Они подарили набор книг об истории предприятия. В него вошли юбилейные издания, выпущенные на 20-летие, 25-летие и 30-летие со дня основания общества, а также экземпляр уникального издания ПАО «НК «Роснефть» о трудовых династиях, работающих в дочерних предприятиях компании. Эти уникальные книги необходимы студентам и школьникам старших классов, занимающихся проектной деятельностью по направлению нефтегазодобычи.

Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Еще одна акция состоялась на месторождениях. Для обновления библиотечного фонда в вахтовых поселках Тарасовского и Барсукового направлений были закуплены художественные бестселлеры мировой литературы: Ильф И. А. и Петров Е. П. «Двенадцать стульев»; Конан Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»; Пушкин А. С. «Евгений Онегин»; Гёте И. В. «Фауст»; другие. Всего сотрудники предприятия получили более 50 новых изданий. Все книги разместились на полках библиотек в вахтовых поселках предприятия.